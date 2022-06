Et år siden kollaps: Eriksen er blevet mere afslappet

Søndag 12. juni er det et år siden, at Christian Eriksen fik hjertestop og faldt om på Parkens græsplæne i EM-kampen mod Finland og måtte genoplives.

Et år senere ser den danske landsholdsspiller tilbage på det forløb, han sammen med sin familie har været igennem siden den forfærdelige hændelse i nationalarenaen, som hele verden fulgte direkte på tv.

På mange måder føler den besindige fynbo sig som det samme menneske og den samme fodboldspiller, men han fortæller også, at hans attitude og livstilgang er blevet endnu mere afslappet efter nærdødsoplevelsen.

- Jeg er nok endnu mere afslappet og er klar til at give endnu mere på en anden måde. Det sætter tingene i perspektiv, at vi var ude for det, vi var ude for. Jeg er mere "laid back", selv om jeg ikke var stresset før.

- Jeg har ændret mig lidt mentalt og er blevet endnu mere "loose", selv om jeg aldrig har været voldsomt udadvendt.

- Jeg ser selvfølgelig anderledes på nogle ting, min hverdag blev vendt op og ned fra den ene dag til den anden. Efterfølgende er jeg kommet tilbage til den hverdag, jeg havde før, og jeg mener, at jeg er et fint sted, og vi er kommet godt igennem året, siger Christian Eriksen.

Han er i stand til at fjerne alle tanker fra kollapset, når han går på banen for at spille fodbold.

- Jeg tænker overhovedet ikke på det, når jeg spiller. Den oplevelse er en del af mig, og det er ikke negativt eller noget, der hæmmer mig, siger Eriksen.

Landstræner Kasper Hjulmand kan også mærke, at Eriksen er blevet en mere afslappet spiller på banen efter sit comeback til fodbolden, og det skal forstås positivt.

- Jeg føler, at jeg har set og mærket en afslappethed i hans måde at spille på. Han er rolig i kroppen, og han spiller på en let og afslappet måde til træning og i kamp, når han gør de svære ting. Jeg synes, han er fantastisk at arbejde med i øjeblikket.

- Uanset om det er bevidst eller ubevidst, så tror jeg, at det udspringer af den oplevelse. Jeg tror, han elsker at spille og er taknemmelig over at kunne gøre det igen, siger Hjulmand.

Eriksen blev genoplivet på banen i Parken og blev efterfølgende behandlet på Rigshospitalet.

Han følte sig hurtigt som sig selv, men hans hjerte blev testet adskillige gange over flere måneder, før lægerne vendte tommelfingeren op til en genoptagelse af fodboldkarrieren.

Derfra stod programmet på hård fysisk genoptræning, mens han eminente boldkontrol ikke led last af den ufrivillige fodboldpause.

- Jeg er ikke overrasket over, hvor naturligt det hele har været ved at vende tilbage. Det mest tryghedsskabende var, at lægerne gav mig grønt lys. Derefter var det bare fysisk genoptræning, hvor jeg ikke måtte røre bolden, mens vi skulle se, hvad mit hjerte kunne klare.

- Fodboldmæssigt havde jeg ikke nogen bekymringer på mine egne vegne. Jeg vidste jo, at jeg ikke havde været skadet, og at der ikke var ting, som jeg skulle passe på. Så snart mit hjerte var helt clearet, havde jeg kun fokus på, hvad jeg kunne med bolden, og der har jeg ikke glemt noget, siger Eriksen.

Kreatøren er dog alligevel lidt overrasket over, hvor hurtigt han atter har fået sat sit aftryk på klub- og landsholdsfodbold.

- Hvis jeg fik grønt lys, ville jeg tilbage og spille landsholdsfodbold og VM. At jeg så allerede var tilbage på landsholdet i marts, var hurtigere, end jeg turde drømme om.

- Men jeg følte også, at det var retfærdigt nok, at jeg kom med landsholdet der, for jeg havde allerede vist i Brentford, at jeg stadig kunne spille fodbold, siger han.

Mandag aften spiller Eriksen sæsonens sidste kamp, når Danmark møder Østrig i Nations League i Parken. Derefter kan han gå på sommerferie med en uafklaret fremtid. Hans kontrakt med Brentford udløber ved månedens udgang.