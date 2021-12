Et halvt kilo flæskesteg til under fem kroner: - Jeg føler mig en lille smule trådt på

Lige nu er priserne så lave, at supermarkederne taber penge på de billigste varer, fordi de bliver solgt billigere end discountkæderne selv kan købe dem.

- Det er os, der tager det her tab på os for at give kunderne nogle rigtig gode tilbud, og så får landmændene den pris, de altid har fået, siger kommunikationschef i Rema 1000, Jonas Schrøder, til TV 2 Østjylland.

- Det er (for) billigt

For de julehandlende ved Føtex i Nyborg, som TV 2 Fyn talte med, var der ingen tvivl om, at et halvt kilo flæskesteg til fem kroner er billigt. Om det er for billigt, var der delte meninger om.

- Jeg synes, det er for billigt. Det lokker jo folk til at købe fra dårligt dyrevelfærd. Uden at virke hellig, så synes jeg, at jeg har gjort lidt, når jeg har købt en ordentlig flæskesteg. Og jeg håber også, at den smager bedre, siger Stig Knudsen.

- Det peger måske på, at landmændene ikke får nok for deres svin. Og så tænker jeg, at dyrevelfærden helt sikkert ikke er i orden, siger Karen-Marie Hasling.