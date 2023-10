Dilemmaerne er mange, når Folketinget 10. november skal førstebehandle et borgerforslag "Legalisering af aktiv dødshjælp".

Onsdag klokken 11 offentliggør Det Etiske Råd en udtalelse om aktiv dødshjælp. Det sker inden behandling af borgerforslag. Senest, rådet udtalte sig om aktiv dødshjælp, var i 2012, hvor et stort flertal var imod.

Udtalelsen fra Det Etiske Råd kan blive afgørende for udfaldet af den politiske debat og senere afstemning om muligheden for at modtage aktiv dødshjælp.