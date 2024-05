EU-spidskandidat vil hæve aldersgrænsen til sociale medier

Den socialdemokratiske spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget Christel Schaldemose vil indføre en aldersgrænse på 15 år til sociale medier som Facebook, Instagram, TikTok og Snapchat.

Det udtaler hun til TV 2 Fyn.

- Derfor foreslår vi, at vi simpelthen hæver aldersgrænsen, men det skal selvfølgelig følges op med en aldersverifikation, så vi er sikre på, at man ikke er yngre end 15 år, når man kommer på sociale medier, siger hun.

Årsagen for hævelsen af aldersgrænsen skal findes i, at indholdet på sociale medier ifølge Schaldemose ikke er egnet til, at børn og unge skal se det.

- Det er selvmord. Det er selvskade. Det er vold. Det er alle mulige forfærdelige ting, de bliver udsat for, siger hun og tilføjer:

- Så ved vi også, at børn og unge bruger utroligt mange timer på sociale medier - egentlig ikke fordi de vil, men fordi de bliver hevet ind i nogle afhængigheder.



Der er Europa-Parlamentsvalg 9. juni.