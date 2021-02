Exceptionelt varmt vejr fortsætter - men pas på nattefrost

Det lune vejr med tocifrede varmegrader fortsætter. Onsdag får fynboerne ikke meget kig til solen, men temperaturerne holder sig alligevel på den gode side af 13 grader.

- Det er exceptionel varmt for februar. Det er altså en vintermåned og ikke en forårsmåned, og alligevel kan vi altså nå temperaturer op mod 13 grader - måske endda lidt mere helt lokalt, fortæller vejrvært på TV 2 Vejret Cecilie Hother.

Onsdag forbliver tør og grå det meste af dagen.

- Et lille solstrejf her og der skal nok kunne snige sig ind, men det er altså den her grå plamage, man ser, hvis man bevæger sig udenfor, siger Cecilie Hother.

Risiko for nattefrost

Ifølge vejrværten er de forårslignende dage uden nedbør noget, vi lige så godt kan vænne os til. De fortsætter ugen ud med gradvist større chance for sol.

Dog kan det endnu være for tidligt helt at gemme vinterjakken væk.

- Læg mærke til, at vi er tæt på nattefrost igen om aftenen, fortæller hun.

Søndag slutter ugen af som ugens mest solrige dag. Dog bliver den med sine ni grader ikke den varmeste.