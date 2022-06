Explainer: Forstå sidevindens betydning for spektakulær Nyborg-etape

Nogle cykelhold bruger sidevind til at lægge pres på deres konkurrenter. Det sker, ved at de laver en vifte forrest i feltet og forøger tempoet. Dette gør, at feltet bliver udstrakt og flere ryttere dermed får øget vindmodstand, mens tempoet også stiger. Dette resulterer historisk i, at den forreste gruppe kan få skabt hul ned til feltet og vinde tid i det samlede resultat.