Forsvaret markerer i dag Danmarks udsendte ved at flyve over landet i F-16 jagerfly.

Målet er at flyve over så mange danske kaserner som muligt, og når det kun tager tre minutter at flyve fra Nyborg til Odense, så kan mange forvente at få et glimt af de hurtige fly.

Efter planen vil flyene nå Nyborg klokken 16:31, mens de vil flyve over Veteranhjem Odense klokken 16:34.

Du kan se hele den planlagte rute her: