Få Evas råd til at spise klimavenligt - med kød på menuen

- Jeg kunne især se forskellene på madvarerne (CO2-udledningen, red.). Hvilken forskel der faktisk er på at spise oksekød og kylling. Det var en overraskende stor forskel og mere, end jeg regnede med, siger hun.

For Eva Poulsen og hendes 14-årige søn har deltagelsen betydet, at de nu får endnu mere grønt - også i sønnens madpakke. Hun har med egne ord været opmærksom på klimapåvirkningerne i lang tid, fordi "vi skal have noget at give videre til de næste generationer", og det behøver ikke at være hverken surt eller dyrt at hjælpe klimaet ved at spise lidt anderledes, pointerer hun.

- Oksekød er jo blevet meget dyrt, og kål, blomkål og grove grøntsager er ikke så dyrt. Så det er ikke altid en dyr løsning at købe mere klimavenligt.

- Jeg har vænnet mig til at spise flere grove salater til alle slags måltider, og hvis du laver en gryderet, så put flere grøntsager i.

- Jeg kan godt lide kød, men man kan jo godt nøjes med lidt kød nogle gange - én hakkebøf i stedet for to og så nogle flere grøntsager til, siger hun.

