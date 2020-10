Få fynboer har udviklet antistoffer mod coronavirus

De fleste danskere må antages at være i risiko for infektion med covid-19.

Det er en af konklusionerne i en undersøgelse, som de danske blodbanker har foretaget i ugerne 41 og 42.

Her blev godt 11.000 bloddonorer landet over testet for antistoffer mod coronavirus.

Læs også Corona-test udvides på Fyn med nye centre

Samlet set har to procent af bloddonorerne antistoffer, mens bloddonorerne i Region Syddanmark i de to uger lå på henholdsvis 1,8 og 1,3 procent.

Således har i snit knap blot 1,6 procent af bloddonorer i Region Syddanmark opbygget en vis immunitet imod covid-19.

Overlæge og professor ved Blodbanken på Rigshospitalet, Henrik Ullum, siger i en pressemeddelelse, at tallene er meget tæt på, hvad Statens Serum Institut fandt ved deres i uge 34 til 36.

Her blev 6.330 danskere på 12 år eller ældre undersøgt.

- De to undersøgelser har brugt samme testmetode. De geografiske forskelle er slående set i lyset af, at epidemien her i efteråret er blevet mere landsdækkende, fortæller Henrik Ullum.

Samme tal som i foråret

Blodbankerne undersøgte også antistoffer blandt bloddonorer i april. De tal ligger tæt på dem, som er fundet i efteråret.

- Vi bruger en anden og bedre test nu, men vi kan ikke udelukke, at nogle af dem, der i foråret havde lave antistofniveauer, i mellemtiden er gået hen og blevet negative, siger Christian Erikstrup, overlæge og professor ved blodbanken på Aarhus Universitetshospital.

Han tilføjer:

- Under alle omstændigheder slår disse tal fast, at kun en meget lille del af befolkningen på nuværende tidspunkt har antistoffer. Derfor må de fleste af os fortsat antages at være i risiko for infektion og covid-19.

Læs også Følg corona-situationen: Fynboer tog mundbind til sig

Testningen af bloddonorer er planlagt at fortsætte mindst fire uger endnu.

- Vi informerer selvfølgelig de bloddonorer, der har antistoffer. Det er dog vigtigt at slå fast, at vi ikke ved, hvor beskyttende antistoffer er, og at man derfor uanset resultatet af antistoftesten skal følge myndighedernes retningslinjer, siger Henrik Ullum.

Højeste fremkomst af antistoffer ser man i Region Hovedstaden. Her har 3,5 procent opbygget en vis immunitet imod covid-19.

Foto: De danske blodbanker