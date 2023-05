Få kokkenes egne opskrifter: Frisk mad som er lækker, billig og god for klimaet

Hullerne fyldes med puréer lavet på asparges, der var for store til at sælge, og løg, der er karamelliseret på panden. Skiver af stegt flæsk smøres i en marinade lavet på stegte, røde peberfrugter, som havde huller i.

- Vi vil gerne lave noget, der simulerer en god grillret. Der er næsten ingen CO2-udledning ved kartofler, og det er jo også en god forretning at bruge så mange af råvarerne som muligt.

Ude på min læreplads, Restaurant Fynboen, bad min chef mig om at gemme løg- og gulerodsrester, for hvorfor købe fem kilo gulerødder mere, når man kan bruge det, man har?, spørger Oliver Thougaard, mens Christian Hesseldahl skyller kartoffelskræller, som efter en friturestegning bliver til sirlige chips.

Alt for meget mad smides ud

Koblingen mellem mad, klima og bæredygtighed fylder efterhånden meget på kokkeuddannelsen på Kold College.

Når eleverne skal til svendeprøve, er der et klart fokus på bæredygtighed og brugen af ressourcer - både råvarer og energimæssigt. For eksempel holdes der øje med, hvornår ovnen tændes, hvor meget varmelamper benyttes, og om der er låg på gryderne.

- Kokkeelever i dag er fuldt ud bevidste om klima og bæredygtighed, konstaterer lærer Matthijs van Veldhuizen i køkkenet.

Og det er vigtigt, supplerer lærer Martin Bjørnestad Ônnerth.

- En tredjedel af al fødevareproduktion smides ud. Det er voldsomt. Når vi kigger på FN's verdensmål om for eksempel at stoppe sult, så er det jo skræmmende, at der er sult, mens vi smider så meget mad ud.

- Hvis vi som kokke kan synes, det er forvirrende med klima og bæredygtighed, er det klart, at forbrugerne kan synes, at det er monsterforvirrende. Som professionelle kokke skal eleverne gå forrest med det her.

Brug råvarer i sæson

De ting, kokkeeleverne lærer i storkøkkenet på Kold College, kan sagtens overføres til køkkenerne i de fynske hjem.

- Hakket svin og kylling er bedre end hakket oksekød, og det er naivt at tro, at folk vil fjerne kødet helt, men hvis man halverer kødet i retterne, gør det en kæmpe forskel. Så skær lidt ned på kødet og brug lidt mere af det andet, siger Martin Bjørnestad Ônnerth.

Matthijs van Veldhuizen tilføjer:

- Tommelfingerreglen er at bruge lokale råvarer og at bruge råvarerne, når de er i sæson. Altså, når æblerne hænger på træerne, og når jordbærrene er i bedene. Så er klimaaftrykket ingenting frem for at bruge jordbær i januar, hvor de kommer fra Spanien eller Marokko og ikke smager godt. Nu er foråret her, og så kommer fisk, asparges, ramsløg og kartofler.

Tid til bedømmelse

Kartofler er en hovedingrediens på den tallerken, som eleverne Oliver Thougaard og Christian Hesseldahl er ved at anrette.

- Hvor er radiseskuddene? Har du dem? Ja tak!, siger Oliver Thougaard ud i køkkenet og placerer forsigtigt kartoffelskræl-chips rundt om en skive marineret flæsk og den puréfyldte kartoffel - og så radiseskuddene øverst.