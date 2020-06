Få overblik her: Fynske Gymnasier griber huepåsætningen vidt forskelligt an

Normalt har afgangselever fra de fynske gymnasier kunne se frem til at få studenterhuen placeret på hovedet af familie eller venner efter den sidste mundtlige eksamen, mens champagneflasker blev poppet, flag blev svunget og jorbær og kransekage delt rundt.

Men afgangselevernes sidste tid på gymnasiet bliver i år noget anderledes.

På dagen for den sidste mundtlige eksamen har eleverne nemlig ikke fået deres sidste skriftlige karakter, og derfor ved de officielt ikke, om de kan kalde sig selv studenter endnu.

Af samme årsag holder de fleste fynske gymnasier i stedet et såkaldt hue-arrangement, når elevernes sidste karakter er faldet.

Traditionerne må laves om flere steder

Dagene omkring den 22. juni bliver for de fleste afgangselever en ganske særlig dag.

Det er nemlig her, de fleste gymnasier vælger at afholde hue-arrangementet og altså også den dato, de fleste nye studenter klækker ud.

På Vestfyns Handelsgymnasium kommer det til at foregå ved at eleverne enkeltvis træder ind i et lokale og går ud på den anden side som studenter.

- Vi gør det for at prøve at lave noget, der ligner det at blive student. Det er ligesom eksamen bare uden nerver. Så kan familie og venner give dem hue på udenfor bagefter, fortæller handelsgymnasiets rektor Carsten Hogrefe.

Eleverne kan selv bestemme, hvornår de tager hue på

I sidste ende er det dog op til eleverne selv, hvornår de vil tage deres hue på. Det kan skolen nemlig ikke direkte diktere.

- Vi hejser ikke flaget på skolen før 24. juni, hvor vores elever får deres sidste karakter, men jeg regner med, at vores elever tager huen på efter den sidste mundtlige eksamen, som ligger den 12. og 15. juni, siger Ole Toft Hansen, der er rektor på det almene gymnasium på Vestfyn til TV 2/Fyn.

Det afholder dog ikke det vestfynske fra at holde et arrangement for eleverne den 24. juni.

- Vi holder ikke en hue-begivenhed som de andre gymnasier, men holder i stedet fast i traditionen om, at man tager huen på efter den sidste mundtlige eksamen. Men på dagen, hvor eleverne får deres sidste karakter, holder vi et arrangement for at markere det, siger Ole Toft Hansen.

Få overblik over de fynske gymansier her: Vestfyns Gymansium: Afholder et afsluttende arrangement for afgangseleverne 24. juni. På samme dag hejses flaget for at markere, at eleverne er blevet studenter. Rektor Ole Toft Hansen forventer dog, at eleverne tager huen på efter sidste mundtlige eksamen. Nyborg Gymnasium: Afholder huepåsætning 22. juni. Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt 8. juni og de skriftlige karakterer bliver frigivet 15. juni. Sct. Knuds Gymnasium: Afholder huepåsætning 22. juni. Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt i starten af juni, og de skriftlige karakterer bliver frigivet 19. juni. Nordfyns Gymnsium: Afholder huepåsætning 22. juni. Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt 15 juni, og de skriftlige karakterer bliver frigivet 22. juni. Svendborg Gymnasium Afholder huepåasætning fra 22.-24. juni. Eleverne spredes ud på de tre dage. Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt 19. juni, og de skriftlige karakterer bliver frigivet 22. juni.



Tornbjerg Gymansium: Afholder huepåasætning 22. juni. Eleverne spredes ud på de tre dage. Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt 12. juni, og de skriftlige karakterer bliver frigivet 22. juni Odense Katedralskole: Afholder huepåsætning 22. juni. Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt 8.-9. juni, og de skriftlige karakterer bliver frigivet 22. juni. Handelsgymnasiet Vestfyn: Afholder huepåsætning 19. juni. Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt 8.-11. juni, og de skriftlige karakterer bliver frigivet 19. juni. Svendborg Handelsgymnasium: Afholder huepåsætning 22.-24. juni i forbindelse med elevernes sidste mundtlige eksamen, der også ligger i samme periode. De skriftlige karakterer bliver frigivet 19. juni. Tietgen Handelsgymnasium: Lader eleverne tage huen på efter den sidste mundtlige eksamen, som traditionen foreskriver. De første elever har allerede fået huen på og kan kalde sig studenter. Middelfart Gymnasium: Afholder huepåsætning 22. juni. Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt 15.-17. juni, og de skriftlige karakterer bliver frigivet 17. juni. Faaborg Gymnasium: Afholder huepåsætning 24. juni Elevernes sidste mundtlige eksamen bliver afholdt 23. juni, og de skriftlige karakterer bliver frigivet 15. juni. Midtfyns Gymnasium: Har endnu ikke vendt tilbage på TV 2/Fyns henvendelse.



Mulernes Gymnasium: Har endnu ikke vendt tilbage på TV 2/Fyns henvendelse. Se mere

