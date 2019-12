Få overblikket: De modtager penge til bedre internet

Energistyrelsens Bredbåndspulje har delt 102 millioner kroner ud i hele Danmark for at sikre hurtigere internet til de områder, hvor det ikke findes i dag.

På Fyn har i alt 924 adresser fordelt på syv kommuner fået penge fra Bredbåndspuljen. Tilsammen modtager de fynske husstande godt 26 milioner kroner.

Her er et oversigt over beløbene fordelt på de fynske kommuner og projekter:

Assens. Ialt: 394.655 kroner

Bredbåndsprojekt Mariendalsvej, Assens, 7 adresser, 269.406 kroner

Holegyden bredbånd, 4 adresser, 125.249 kroner

Assens og Faaborg-Midtfyn. Ialt: 730.081 kroner

Haastrup Bredbånd, 31 adresser, 730.081 kroner

Faaborg-Midtfyn. Ialt: 642.945 kroner

Bredbånd på Kasbækvej, 8 adresser, 261.381 kroner

Kattekilde og omegn, 12 adresser, 381.564 kroner

Faaborg-Midtfyn og Nyborg. Ialt: 1.583.805 kroner

Herrested-Ellested Bredbåndsforening projekt syd, 91 adresser, 1.583.805 kroner

Kerteminde. Ialt: 152.424 kroner

Bredbånd Toftevej Nonnebo, 4 adresser, 152.424 kroner

Langeland. Ialt: 12.446.831 kroner

Bammeskov, 7 adresser, 700.000 kroner

Botoft bredbånd, 49 adresser, 465.700 kroner

Det sydlige Langeland, 202 adresser, 5.084.288 kroner

Skovsgård Bredbånd, 43 adresser, 2.956.843 kroner

Snøde - Stoense Bredbånd, 50 adresser, 3.240.000 kroner

Nyborg. Ialt: 4.904.049 kroner

Bredbånd til den manglende af Ellingevej/Kildemøllevej, 5 adresser, 230.805 kroner

Bredbånd til Langemosevej - Egemosevej m. flere, 20 adresser, 1.015.945 kroner

Bredbåndsprojektet Stevnshøjvej, 3 adresser, 163.203 kroner

Herrested Ellested bredbåndsforening projekt nord, 77 adresser, 1.392.761 kroner

Kullerup Byvej m.fl., 24 adresser, 711.123 kroner

Svindinge Sydmark 197-19, 24 adresser, 440.671 kroner

Odense. Ialt: 949.541 kroner

Bredbåndsprojekt Kelsbjerg-Østermark-Damhave, 47 adresser, 779.077 kroner

Oldermandsgyden Nord, 2 adresser, 170.464 kroner

Svendborg. Ialt: 4.521.938 kroner

Bedre internet til Lehnskovvej, 12 adresser, 258.600 kroner

Bjergetapen, 8 adresser, 222.000 kroner

Bredbånd i Elsehoved, 46 adresser, 449.120 kroner

Bredbånd Oure, 2 adresser, 53.600 kroner

Bredbånd til Brænderup, Sydfyn,17 adresser, 365.518 kroner

Bredbånd til Klintholm og Revsøre, 46 adresser, 1.128.000 kroner

Heldager, 50 adresser, 890.800 kroner

Skovmarksvej, 5 adresser, 167.000 kroner

Slæbæk Skov m.m, 21 kroner, 742.000 kroner

Staboltvej, Stjoulvej, 7 adresser, 245.300 kroner

I alt 26.326.269 kroner til fynske projekter.

