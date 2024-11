Få overblikket: Det betyder den grønne trepartsaftale

Den grønne trepartsaftale landede endelig mandag og bød på store overraskelser, da politikerne bag aftalen valgte at gå med et mere ambitiøst scenarie, end det først tydede på.

Det betyder, at kvælstofudledningen skal reduceres med 13.780 tons, står der i aftalen. Det er markant mere end det forlød tidligere i forhandlingerne, hvor en reduktion på godt 12.900 ton var i spil.

Det er regeringspartierne samt SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, der har indgået aftale om 'Implementering af et Grønt Danmark'. Enhedslisten forlod søndag forhandlingerne, da partiet ikke mener aftalen er ansvarlig nok.

Få overblikket over hvad aftalen kommer til at betyde for dig, Fyn og Danmark her: