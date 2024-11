Få overblikket: Det betyder ny finanslov for Fyn

Fredag præsenterede regeringen, Radikale Venstre og SF en ny finanslov, der udgør statens budget for det kommende år.

For hele landet gælder det, at det populære håndværkerfradrag, der blev afskaffet i 2021, genindføres. Desuden får flere af landets folkeskoleelever næste år maden serveret i skolen. En forsøgsordning er nemlig kommet på budgettet, og næste år skal 104 millioner bruges på gratis skolemad til nogle, mens andre får mad med delvis forældrebetaling.

Finansloven har også defineret, at godt 1.000 statslige årsværk skal nedlægges i det kommende år. Der afsættes desuden ikke penge til nye statslige årsværk i 2025. Flere af disse årsværk skal spares væk på Fyn.

Men ud over at male med den brede pensel for hele landet er der også helt lokale nålestik i årets finanslov. Her er tre fynske.