Få overblikket: Eventyrløbet er aflyst, men hvad med festivalerne?

Udbruddet af coronavirus sætter begrænsninger på hvor mange mennesker, der må samles ét sted.

Dermed bliver det noget nær umuligt at afholde mange af de store arrangementer, der hvert år samler fynboerne.

Torsdag morgen meldte Eventyrløbet ud, at de aflyser årets løb. Men hvad med Tinderbox, Grøn Koncert, Rock under broen og mange af de andre store fynske arrangementer?

Her kan du se listen over begivenheder og deres aktuelle status.

Eventyrløbet

Tidspunkt: 21. maj 2020

Status: Aflyst

Eventyrløbet meldte torsdag ud, at løbet ville blive aflyst.

- Udviklingen i denne ulykkelige situation, som ikke ser ud til at aftage på nuværende tidspunkt, er blevet mere og mere omfattende, så vi har ikke set anden mulighed end at aflyse vores arrangement i år, siger løbsleder Poul Grenaa.

Eventyrløbet i Odense skulle efter planen afholdes 21. maj 2020. Det er fire dage efter Copenhagen Marathon, der også har aflyst.

Heartland

Tidspunkt: 29.-31. maj 2020

Status: Ikke aflyst

På Heartlands hjemmeside oplyser festivalen, at "som situationen er på nuværende tidspunkt, vi lde forebyggende restriktioner, der er gældende p.t., ikke påvirke afviklingen af Heartland til sommer".

Således forventer arrangørerne bag festivalen stadig, at der vil være musik og kultur ved Egeskov Slot denne sommer.

Det Fynske Dyrskue

Tidspunkt: 12.-14. juni

Status: Ikke aflyst

Arrangørerne bag Det Fynske Dyrskue har endnu ikke taget den endelige beslutning om, hvorvidt dyrskuet skal aflyses. I øjeblikket er det dermed stadig planen, at det skal afholdes som forventet.

Dyrskuechef Sara Ekknud Windell siger til TV 2/Fyn, at Det Fynske Dyrskue holder øje med myndighedernes anvisninger.

- Jeg tror på det endnu. Og det gør jeg, indtil det modsatte er bevist, siger hun.

- For hver dag, der går, falder sandsynligheden for, at vi kan gennemføre dyrskuet og for hver dag, der går, er det en dag mere, vi ikke sælger nogen billetter.

Sara Ekknud Windell afviser, at dyrskuet kan rykkes til nye datoer.

Rock under broen

Tidspunkt: 13. juni 2020

Status: Ikke aflyst

Formanden for Rock under broen siger til TV 2/Fyn, at arrangementet under ingen omstændigheder vil blive aflyst.

- Hvis vi får et påbud, finder vi en alternativ dato. Vores planlægning fortsætter ufortrødent, indtil vi hører andet, siger formand Bent Frandsen.

Derudover skriver Rock under broen på deres hjemmeside, at de følger situationen nøje. Brancheorganisationen, Dansk Live, er i løbende og tæt kontakt med de relevante myndigheder på sundhedsområdet.

"Vi fortsætter festivalforberedelserne og håber naturligvis, at festivalen 2020 gennemføres som planlagt", står der på arrangementets hjemmeside.

Tinderbox

Tidspunkt: 25.-27. juni

Status: Ikke aflyst

På deres Facebook-side oplyser Tinderbox, at de fortsætter planlægningen af Tinderbox som normalt.

Festivalen opfordrer interesserede til at følge med på Facebook-siden for de seneste opdateringer.

Aerosmith

Tidspunkt: 21. juli

Status: Afventer

Formanden for Rock under broen, der arrangerer koncerten med Aerosmith den 21. juli i Middelfart, udtaler til TV 2/Fyn:

- Vi afventer bandets udmelding fra deres management. Det handler blandt andet om, hvorvidt bandet ovehovedet vil rejse rundt i Europa og om de kan komme ind i Europa.

Koncerten i Middelfart er den eneste koncert i hele Norden for den amerikanske rockgruppe, der har leveret hits som "Dream on", "Walk this way" og Diane Warren-pophittet "I Don't Want to Miss a Thing".

Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing (Official Music Video)

Grøn Koncert

Tidspunkt: 24. juli

Status: Ikke aflyst

Hvert år tager Grøn Koncert rundt i hele Danmark med nogle af tidens mest populære musiknavne, og efter planen kommer festlighederne til Odense den 24. juli 2020.

Der er dermed over fire måneder til årets Grøn Koncert, der endnu ikke er aflyst.

"Vi ved ikke, om det til den tid er nødvendigt med ekstraordinære tiltag på grund af COVID19. I givet fald vil vi som arrangør handle derefter. Pt. fortsætter vi planlægningen af Grøn Koncert som normalt, og vi vil de kommende måneder fortsætte planlægningen på baggrund af myndighedernes eventuelle anbefalinger og krav", skriver Grøn Koncert på deres hjemmeside.

Skarø Festival

Tidspunkt: 29. juli-1. august

Status: Intet oplyst

I 2019 kaldte forsangeren for Magtens Korridorer, Johan Olsen, Skarøfestivalen for "en kærligheds-hippie-agtig baghavefest". Hvorvidt der bliver lejlighed til endnu en af slagsen, er stadig uvist.

H.C. Andersen Festivals

Tidspunkt: August

Status: Intet oplyst

Odense Havnekulturfestival

Tidspunkt: 30.-31. maj

Status: Intet oplyst

Forberedelserne til årets havnekulturfestival i Odense er i fuld gang, og i skrivende stund er arrangementet endnu ikke aflyst.

Odense Kommune følger sundhedsmyndighedernes opdateringer tæt, fortæller kultur- og eventkonsulent Kristina Sjögreen.

Torsdagskoncerter i Kongens Have

Tidspunkt: Juli

Status: Intet oplyst

Odense Kommune er i færd med at overdrage de populære torsdagskoncerter til en ekstern part, der fremover skal drive arrangementerne i Kongens Have i Odense.

Den eksterne part er fundet, og kommunen er nu i gang med at færdigforhandle aftalerne. Hvem, der fremover skal stå for torsdagskoncerterne, er dermed ikke offentliggjort endnu.

Det bliver den kommende arrangørs ansvar at tage stilling til, om torsdagskoncerterne i juli 2020 skal aflyses på grund af coronavirus.

Sidste skoledag for 9. klasse

Tidspunkt: 20. maj

Status: Ukendt

