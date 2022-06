Få overblikket: Familie stjal for 350.000 kroner i "usædvanligt udspekulerede" tyverier

Sådan snød de systemet

Kvinderne er alle dømt for - både alene og i forening - at have stjålet varer fra Coop-butikker på Fyn, Sjælland og i Jylland.

De udspekulerede tyverier har alle fundet sted i Kvickly og SuperBrugsen-butikker i 2020 og er sket via Coops Scan & Betal app.

Kvinderne har stjålet fra butikkerne ved at scanne varer ind i to forskellige apps, sådan at en større mængde varer blev scannet ind på én app, mens en anden og mindre mængde varer blev scannet ind på den anden app.

Herefter har kvinderne betalt for den lille mængde varer, forladt butikken og så annulleret den større og mere værdifulde mængde varer.