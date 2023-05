Få overblikket: Her er din mads klimaaftryk - særligt én madvare fra havet er en superfood

- Fisk og skaldyr har generelt et lavere klimaaftryk end kød, så derfor er det en god ide at vælge fisk frem for kød. Forskellige typer af fisk og skaldyr har dog forskellig klimapåvirkning. Muslinger og marineret sild har for eksempel et lavt klimaaftryk, mens klimaaftrykket er højere for rejer og fladfisk, skriver Forbrugerrådet Tænk om at spise klimavenligt og tilføjer:

- Kød har et højt klimaaftryk i forhold til for eksempel grøntsager og bælgfrugter. Oksekød og lammekød har en særlig stor klimabelastning. Køer og andre drøvtyggere er særligt klimabelastende. De prutter og bøvser metan, og der opstår lattergas fra dyrenes afføring. Begge dele er stærkere drivhusgasser end CO2.

Hår i muslingesuppen

En ting er dog, at blåmuslinger i sig selv er en meget klimavenlig madvare. Noget andet er, når den tilberedes. For klimaaftrykket bliver højere, hvis man eksempelvis laver dem som dampede muslinger - moules mariniéres - med hvidvin, hvidløg, løg, persille og fløde. Grøntsagerne er gode for klimaet, men en italiensk hvidvin og især fløden hæver det samlede CO2-aftryk til 6,8 kilo for et kilo moules mariniéres.