Få overblikket: Her kan du blive testet på Fyn

Årets første forårsdag har uden tvivl stået i genåbningens tegn.

Mandag fik butikker nemlig lov til igen at byde kunder indenfor, ligesom udendørs kulturinstitutioner må genåbnes med krav om negativ test, som er højst 72 timer gammel.

Men genåbningen af samfundet betyder også en øget risiko for smitte med coronavirus, og derfor er testkapaciteten i hele landet blevet øget betydeligt.

På kortet herunder kan du se alle de steder på Fyn, hvor det er muligt at få foretaget en test:

De røde testcentre, der fremgår af kortet, har sædvanligvis åbent og kræver som regel tidsbestilling. De grå teststeder er testcentre, der har begrænsede åbningstider.

Desuden vil der fortsat køre mobile teststeder rundt på Fyn, og dem kan du få et overblik over her.

42 fynske testcentre

Den øgede testkapacitet betyder, at det nu er muligt at blive testet for coronavirus på i alt 209 faste testcentre fordelt over hele landet.

På Fyn har man mulighed for at vælge mellem 42 steder, hvoraf tre af dem befinder sig på Ærø.

Hos flere af testcentrene er det desuden ikke nødvendigt at bestille tid. I stedet kan man bare møde op og få foretaget en test.

Den øgede testkapacitet betyder, at der nu dagligt vil kunne blive foretaget mere end 400.000 tests på landsplan.