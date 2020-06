Få svar på dine spørgsmål om feriepenge

Tre ugers løn (før skat) lige ned i lommen med den besked, at de bare skal bruges. Og helst i Danmark. Det er udmeldingen fra staten om de indefrosne feriepenge, som et flertal i Folketinget mandag besluttede at frigive.

Men det sidste døgns tid har vi på TV 2/Fyn modtaget en række spørgsmål fra fynboerne om feriepengene. Blandt andre fra Gitte Raun, som er i tvivl om, om feriepengene bliver modregnet i hendes efterløn.

FYN FÅR SVAR Jeg er på efterløn og i den alder, hvor alt modregnes efterlønnen. Skal jeg glæde mig til at få indefrosne feriepenge udbetalt, eller bliver de også modregnet min efterløn, så de bare skal gå til at dække de daglige udgifter? Gitte Raun Se mere

Derfor har TV 2/Fyn Event arrangeret en Facebook Live med en af landets dygtigste forbrugerøkonomer, Ann Lehmann Erichsen fra Nordea. Hun sidder klar på TV 2/Fyns Facebookside på fredag klokken 14, hvor hun vil besvare så mange spørgsmål som muligt om feriepengene. Her kan Gitte Raun også forvente at få et svar.

Send os dit spørgsmål

I løbet af de næste par dage frem mod fredag tager vi imod spørgsmål til Ann Lehmann Erichsen, som du kan indsende via formularen her nedenfor. Du kan også finde den via dette link.

Ann Lehmann Erichsen har været Nordeas forbrugerøkonom siden 2006, og er i dag også afdelingsdirektør. Hun er ekspert i privatøkonomi og forfatter til bogen "Plus på kontoen -syv smutveje til en sjovere økonomi".

Live på facebook HVAD: Livesession på TV 2/Fyns Facebookside med Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen. Hun besvarer dine og andre fynboers spørgsmål om de indefrosne feriepenge, som udbetales senere i år. Send dit spørgsmål ind på forhånd via formularen herunder. HVORNÅR: Fredag den 19. juni klokken 14.

Har du et spørgsmål om feriepenge? Så send det til os via denne formular. Ann Lehmann Erichsen besvarer så mange spørgsmål som muligt live på Facebook. Formularen kan også findes via dette link.