Få svar på dit spørgsmål om energipriser på himmelflugt

Overalt i Europa stiger priserne på el og gas lige nu. I Danmark er prisen på el tredoblet på et år, mens prisen på naturgas er seksdoblet.

For nogle kan det betyde prisstigninger på tusindvis af kroner.

Folketingets partier mødtes tirsdag for at drøfte med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), om der skal sættes flere penge af til at hjælpe dem, det går hårdest ud over.