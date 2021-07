Få tider tilbage: Travlhed i de fynske vaccinationscentre

De mange ekstra vacciner og efterfølgende indkaldelser har givet en enorm efterspørgsel på tiderne til at blive vaccineret.

Derfor oplever mange fynboer i disse dage, at det kan være endog særdeles vanskeligt overhovedet at få en tid til at blive vaccineret på Fyn.

Tålmodighed

Samlet set betyder forøgelsen, at antallet af daglige vaccinationer skal fordobles over de kommende uger, hvilket selvsagt giver travlhed ikke bare på vacciner.dk, hvor man kan bestille tid, men også ude i de fysiske vaccinationscentre.

- Vi har på meget kort tid skullet finde på gode løsninger for de kommende ugers bemanding på vaccinationsstederne. Og det er en udfordring at skaffe nye medarbejdere midt i en sommerferie, oplyser Region Syddanmark til TV 2 Fyn.

Regionen arbejder tæt sammen med sygehusene og kommunerne om at få bemandingen på plads. Det kan dog betyde, at der opstår kø, både når borgerne skal booke vacciner, og når de skal vaccineres.



De opfordrer derfor de borgere, som har modtaget en invitation, til at væbne sig med ekstra tålmodighed og tjekke vacciner.dk løbende.