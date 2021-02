For få vacciner udskyder ældres første stik

Danskere mellem 80 og 84 år må vente lidt længere på det første af de to stik med en vaccine mod covid-19.

Det var forventningen, at vaccinationen af gruppen kunne begynde i denne uge. Det ventes nu første at ske i uge ti - i starten af marts.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

- Vi havde håbet på, at vi nu kunne gå i gang med at vaccinere de borgere, som hører hjemme i gruppe 7 - altså dem, der er mellem 80 og 84 år.

- Men desværre har vi fortsat for få af de vacciner, som skal bruges til de ældste, siger styrelsens direktør, Søren Brostrøm, i en pressemeddelelse.

Må prioritere

Ældre danskere får enten vaccinen fra Pfizer/BioNTech eller Moderna.

I næste uge leveres der ikke doser fra Moderna, men der kommer omkring 80.730 doser af Pfizer/BioNTechs vaccine.

De vil dog primært blive brugt på ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem, personer, som er 85 år eller ældre, personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb og pårørende.

Udskydelsen af starten af på vaccinationerne af de 80 til 84-årige skyldes, at det er blevet prioriteret at komme godt igennem vaccinationen af patienter med særligt øget risiko.

- Det er lykkedes os at tage et ordentligt ryk fremad. Når ugen er omme, regner vi med, at minimum 50.000 personer vil have fået deres første vaccination, siger Søren Brostrøm.

Vacciner på vej til frontpersonale

I tirsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut fremgik det, at knap 375.800 danskere havde fået mindst ét vaccinestik på de knap ni uger, der er gået, siden de første stik blev givet 27. december.

Den tredje godkendte coronavaccine - fra AstraZenecas - gives primært til personer under 65 år uden særligt øget risiko for alvorligt forløb med covid-19.

Det skyldes, at vaccinen i studierne, som lå til grund for godkendelsen af vaccinen, kun er testet på få personer over 65 år.

I slutningen af denne uge kommer der cirka 45.600 doser af denne vaccine, der skal bruges i næste uge. De bruges på frontpersonale, som varetager en kritisk funktion, eller er i særligt øget risiko.

- Vi er naturligvis løbende i kontakt med regionerne og med de faglige organisationer, og meldingerne er hele vejen rundt, at personalet tager godt imod tilbuddet om vaccination, og vi kan se, at tilslutningen er høj, og tiderne til vaccination hurtigt bliver booket, fortæller Søren Brostrøm.

Mange problemer

Meldingen kommer efter, at TV 2 Fyn og andre medier har kunne berette om flere problemer med bookingen af vacciner.

Der har været adskillige eksempler på, at borgere har siddet i kø i flere timer for så at komme ind til et system uden ledige tider.

Regionen har blandt andet undskyldt problemerne med en fejl i systemet, og her var meldingen torsdag, at den var forventet løst i den kommende uge. Men der kan altså være længere udsigter for nogle borgere, er Sundhedsstyrelsens budskab nu.