Får besøg af ven fra efterskole: - Må de overnatte?

Hvor tæt må vi egentlig komme på hinanden? Og i hvor lang tid ad gangen?

I disse dage kan det være svært at overskue, hvilke regler der helt præcis gælder.

Anita Røhling Sørensen har skrevet til TV 2/Fyn, fordi hendes søn gerne vil have besøg af en ven fra efterskolen.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Kan man som forældre til en dreng, der er umiddelbart er hjemme indtil 10. maj, sige ja til et besøg fra en ven fra efterskolen med overnatning? - Anita Røhling Sørensen

Derfor har hun kontaktet TV 2/Fyn for at spørge om, hvilke regler der egentlig gælder for overnatning og socialt samvær for hendes søn og vennerne fra efterskolen.

Overnatning bør undgås

Ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor og pensioneret læge med speciale i hygiejne, bør overnatningen undgås.

- Hvis man har mulighed for at tage hjem til sig selv, så bør man gøre det. Så har man haft glæden af det sociale, men overnatningen kan vente, hvis det ikke er strengt nødvendigt, siger han.

- Det er et grænsetilfælde, hvor man vil kunne finde nogen, der siger, at der ikke sker noget ved det. Men lad os lige handle klogt. I sidste ende er det en vurdering af, hvor nødvendigt det er, at der finder en overnatning sted.

Besøget i sig selv er der ikke noget i vejen for, så længe alle involverede følger anbefalingerne fra myndighederne.

Vigtigt, at alle er symptomfri

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan man godt få besøg, hvis både husstanden og gæsterne er symptomfri.

Man bør dog begrænse hyppigheden af besøg, holde sig til få gæster og følge de generelle anbefalinger om, hvordan man omgås andre.

Det vil sige:

Få ikke besøg, hvis du eller dine gæster får eller har symptomer på luftvejsinfektion.

Undgå fysisk kontakt, for eksempel håndtryk, knus og kindkys med folk uden for din husstand.

Sørg for at sidde med 1-2 meters afstand fra folk uden for din husstand.

Sikr dig god håndhygiejne og sørg for hyppig og grundig rengøring.

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn og forældre står der også, at raske børn gerne må lege med raske børn. Det anbefales dog, at legeaftaler kun holdes med 1-2 børn.

Kan også ses med kæresten

En anden fynbo har tidligere kontaktet TV 2/Fyn med et lignende spørgsmål.

I stedet for en ven fra efterskolen handler det dog om et kærestepar, der ikke bor sammen.

Hans Jørn Kolmos gav fynboen dette svar:

- I kan ses og være sammen fuldstændig som sædvanligt, men hvis den ene af jer får symptomer, som kan minde om corona, skal I nok være lidt mere tænksomme og holde afstand.

Generelt er det altid vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens fem anbefalinger:

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder. Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen. Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn.

Med andre ord kan dit barn godt få besøg af en ven fra efterskolen, hvis alle parter tager de rette forbehold og holder afstand. Overnatningen bør vente.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet via formularen her, som du også finder via dette link.