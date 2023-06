Får medhold: Tusinde af ejendomme kan nu forblive landbrug

Flere tusinde landejendomme kan fortsat få lov til at blive beskattet som landbrug efter indsigelser fra borgere.

Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemedelelse.

Der er tale om i alt 2800 ejendomme på landet heriblandt på Fyn som undgår at blive beskattet som ejerboliger fremfor landbrug.

- Borgerne kender deres ejendom bedst, og når de bidrager med deres nye oplysninger til os, kan vi som myndighed træffe mere korrekte afgørelser, siger kontorchef Christoffer Marquardt Pahle i pressemeddelelsen.



Det sker, efter Vurderingsstyrelsen har haft gang i et større arbejde med gennemgå ejendomme i landet. Her fik 15.000 husejere besked om, at skatten for deres landbrugsejendomme ville stige betragteligt.

Fynske borgmestre sendte derfor tidligere på året et fælles bekymringsbrev til regeringen omkring netop denne problematik.