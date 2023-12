Fåreavler reagerer på vrede borgeres bekymringer

Nu reagerer fåreavler Mikkel Dreyer på vrede borgeres mange bekymringer om hans får.

- Der er ingen grund til bekymring. Fårene kan holde til ned til minus 40 graders frost, og så har de adgang til vand og mad.

Det slår Mikkel Dreyer fast, mens han fortæller, at han er blevet anmeldt til Dyrenes Beskyttelse, som han har været i dialog med.

- Vi har Dyrenes Beskyttelses ord for, at fårene har det godt.

Situationen tager Mikkel Dreyer stille og roligt. Han har vænnet sig til kommentarerne og bekymringerne, for han får dem hvert år, fortæller han.

- Jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede, hvis de ikke ved så meget om det. Og så synes jeg, det er fint, at de spørger, og vi så får en dialog om det.

Og netop dialog opfordrer Mikkel Dreyer til.

- Jeg synes, det er fint, at folk ringer og spørger ind. Jeg gider bare ikke have, at de ringer og konstaterer, at vi er ondskabsfulde, for det er vi ikke. Vi er et økologisk landbrug, hvor vi går op i, at dyrene bare skal have det godt, uddyber han.



Mikkel Dreyer synes situationen er ærgerlig, og han håber, at bekymrede borgere i fremtiden vil spørge nysgerrigt ind i stedet for bare at konstatere, at dyrene lider.