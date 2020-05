Fælles om film: Podcastserie giver mulighed for fællesskab

I disse tider er det ikke mange fælles oplevelser, fynboerne kan nyde sammen. Det betyder imidlertid ikke, at man slet ikke kan være fælles om et eller andet alligevel.

Det er i hvert fald hele tanken bag Odense International Film Festivals (OFF) podcastserie 'Kort er godt!'.

- Det er en måde at være fælles omkring noget, selvom man ikke kan ses, siger Birgitte Weinberger, der er festivalleder og programansvarlig for OFF. Det er også hende, der tog initiativet til at starte podcasten.

Hvem har ikke lyst til at tale om gode film?

Indtil videre er der blevet optaget og udgivet fem afsnit af podcastserien, og afsnittene udkommer cirka én gang om ugen.

Man kunne forestille sig, at når Danmark åbner mere op, så kunne vi invitere flere ind i vores studie og tale om kortfilm Birgitte Weinberger, festivalleder og programansvarlig, OFF

Birgitte Weinberger sidder dog ikke alene og taler om de mange kortfilm, hun varmt kan anbefale til lytterne.

Med sig i studiet har hun inviteret skuespiller Claus Riis Østergaard, der nyder at dele sine tanker om de kortfilm, han har set.

- Da jeg blev spurgt, om jeg vile være med til det her projekt, så synes jeg egentlig, at det passede godt ind i min værktøjskasse af kompetencer. Hvem har ikke lyst til at se en masse gode film og tale om dem? Jeg har i hvert fald, siger Claus Riis Østergaard og tilføjer:

- Jeg har, som mange andre kunstneriske og kreative mennesker, brug for at lave noget andet end at gå derhjemme.

En måde at forlænge kortfilmenes liv

Birgitte Weinberger fortæller også, at podcastserien er en måde at holde liv i de mange kortfilm, der får en masse opmærksomhed under festivalen, men som så igen bliver glemt.

- Hvert år, når festivalen slutter, går jeg ofte rundt med en uforløst følelse. Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere, der ser filmene, så vi vil gerne forlænge filmenes liv ved at tale om dem, siger Birgitte Weinberger.

Og hun håber, at podcasten kan køre videre, når Danmark en dag er kommet ud på den anden side af corona.

- Man kunne forestille sig, at når Danmark åbner mere op, så kunne vi invitere flere ind i vores studie og tale om kortfilm, siger hun.

Når det så kommer til spørgsmålet om OFF i år bliver til noget, er svaret klart: Festivalen vil blive gennemført på den ene eller den anden måde.

- Hvordan festivalen kommer til at se ud, det ved jeg ikke endnu, for vi venter alle på den næste udmelding. Men jeg kan med sikkerhed sige, at der bliver en festival i år, siger Birgitte Weinberger.