Færdselsuheld på motorvejen: Lastbil snurrede rundt

Der er sket et færdselsuheld på motorvej E20 i vestgående retning, kort efter Storebæltsbroen, som involverer en lastbil, der er snurret rundt i det glatte føre. Det skriver Fyns Politi på det sociale medie X.

- Vi er pt. til stede i forbindelse med et færdselsuheld på motorvej E20 vestgående - en lastbil snurrede rundt og blokerer derfor 1. vognbane og nødspor. Vi arbejder på at fjerne lastbilen ASAP (hurtigst muligt red.) fra motorveje, skriver Fyns Politi.

Vagtchef ved Fyns Politi, Milan Seyfabad, oplyser at lastbilen af ukendte årsager kom ud af kontrol og snurrede kort efter den var kommet ned fra Storebæltsbroen. Der er ikke sket personskade, og kun mindre materiel skade i forbindelse med uheldet.

- Lige nu venter vi på tungvognsbjærgning, så motorvejen kan blive fuldt farbar igen. Uheldet kan passeres i et spor, fortæller vagtchefen.

DMI forventer at snevejret over Fyn vil fortsætte resten af dagen, og at der i alt vil falde 5 - 10 cm sne.