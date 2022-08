Færre butikker venter højere priser på fødevarer

Der er færre butikker, der venter, at priserne på føde- og drikkevarer fortsætter med at stige. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Adspurgt til den forventede prisudvikling de næste tre måneder har omkring otte ud af ti butikker i detailhandlen de seneste måneder svaret, at de forventer, at priserne vokser.

Men i august synes dampen at være gået lidt af. Her er det "kun" to ud af tre af virksomhederne, der tror, at priserne hæves de næste tre måneder.

Det kan ifølge to økonomer være første tegn på, at prisstigningerne kan begynde at tabe pusten lidt.

- Dagens tal er et signal til os danskere om, at vi kan forvente at se et lavere tempo for de brede prisstigninger i fremtiden, skriver Arbejdernes Landsbanks seniorøkonom Lisette Rosenbeck Christensen i en analyse.

- Enormt mange virksomheder har allerede hævet priserne i år, men vi begynder nu at se andelen tippe over mod, at færre virksomheder vil hæve priserne i den nære fremtid.

- Dermed ikke sagt, at priserne vil falde, men blot at de ikke vil stige så meget som tidligere. Det luner i en tid, hvor danskerne oplever de kraftigste prisstigninger i næsten 40 år.

Uændrede priser

Zoomer man ud fra føde- og drikkevarer og ser på forventninger til priser i detailhandlen helt generelt, er forventningerne endnu mere afdæmpede og også faldende.

Her er der lige så mange butikker, der forventer prisstigninger som uændrede priser.

- Vi er formentlig ved at have lagt de allerværste prisstigninger bag os, og forhåbentlig kan vi snart se inflationen toppe. I hvert fald forventer færre virksomheder at hæve priserne den kommende tid, skriver Niklas Praefke, der er cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation.

- Det vil være en af de allerbedste nyheder, vi kan få.

- De voldsomt stigende priser er virkelig noget, der kan mærkes både hos virksomhederne og i husholdningerne. Og det har været med til at sende forbrugertilliden ned på det laveste niveau nogensinde.

I den lille sydvestfynske landsby Haastrup lider købmanden også under de stigende priser. En elregning på 150.000 har truet med at lukke købmanden, men landsbyboerne nægter, at lade det ske.