Færre fjerkræ får fugleinfluenza: Krav til avlere ophæves

Risikoen for fugleinfluenza er faldet til så lavt et niveau, at Fødevarestyrelsen ophæver kravet om, at professionelle fjerkræavlere skal have gæs, høns, ænder og kalkuner lukket inde eller have dem under tag eller fuglenet.

Det skriver styrelsen tirsdag i en pressemeddelelse.

Kravet fjernes fra onsdag den 4. maj, fordi Dansk Veterinær Konsortium har vurderet, at risikoen for spredning af smitte med fugleinfluenza fra blandt andet vilde fugle til fjerkræ i fangenskab igen er lav.

Samtidig bliver det igen tilladt at tage til fjerkræudstillinger.