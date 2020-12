Færre indbrud på Fyn - men Ringe blev hårdt ramt

Julefreden har sænket sig på Fyn, og for langt de fleste husejeres vedkommende er den i år ikke blevet spoleret af ubudne gæster.

Indtil videre er der nemlig indberettet færre indbrud, end hvad man normalt ser i juledagene, fortæller Jesper Weimar Pedersen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

De er gået efter ting, som de let kan skjule på kroppen, som smykker og kontanter Jesper Weimar Pedersen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi

- Tendensen er den samme, som vi har set resten af året, hvor vi har haft et kraftigt fald, siger han til TV 2 Fyn.

- Når det er sagt, må vi dog også konstatere, at der er ét sted på Fyn, hvor vi har været hårdt ramt, og det er i Ringe.

Her er stort set alle af politikredsens omkring 15 indbrud i privat beboelse, som politiinspektøren havde kendskab til fredag formiddag, blevet begået. Sidste år var der 28 indbrud juleaften på Fyn.

Samme fremgangsmåde

Der er tale om kvarteret omkring Grøftager, Dalager, Lundsager, Spidstoften, Linde Allé, som indbrudstyvene har huseret i.

- Vi sidder nu og prøver at gennemgå dem alle sammen. Foreløbigt er det blevet vurderet, at der kan være tale om nogle østeuropæiske kriminelle, der specialiserer sig i indbrud, siger Jesper Weimar.

Det bygger politiet på, at der er tale om flere indbrud indenfor et kort tidsrum, at kvarteret ligger tæt på motorvejen, samt at der er brugt samme fremgangsmåde, hvor tyvene enten har knust en rude eller brækket en dør op.

- Derudover hæfter vi os ved, at de er gået efter ting, som de let kan skjule på kroppen, som smykker og kontanter, siger vicepolitiinspektøren.

Stadig øget risiko for indbrud

I alle tilfældende har der været tale om huse, hvor familien ikke var hjemme. Og Jesper Weimar Pedersen opfordrer derfor folk til at ringe 114, hvis de har set noget i området. Det kunne være nogle mistænkelige personer, en bil eller andet, der kan bidrage til efterforskningen.

Juleaften udgør dog ikke alene en øget risiko for indbrud. Også juledagene er populære blandt indbrudstyve.

Vicepolitiinspektøren anbefaler, at man fortsat forebygger ved at lade lys være tændt, får en nabo til at parkere i indkørslen og i det hele taget har en aftale om at holde øje med, hvad der rør sig kvarteret.