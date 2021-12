Færre indlagte med corona ender på intensiv eller dør

Også han fremhæver, at patienter i dag gennemsnitligt er indlagt i kortere tid, færre bliver alvorligt syge, og der er også et fald i antallet af døde.

Men sygdommen er stadig alvorlig.

- Vi kan se ud af de danske erfaringer, at når man først er på hospitalet, og organerne svigter, så er det desværre en kritisk og alvorlig tilstand.

- Der er stadig dødsfald - helt overvejende hos svækkede patienter og patienter, der har mange kroniske sygdomme i forvejen, siger han.

Forebyggende medicin

Der pågår løbende studier og forsøg med behandlinger, der er nemmere og mere effektive.

Et relativt nyt middel er Sotrovimab. Det er et protein, der bruges forebyggende hos personer, der er i meget høj risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Lægemidlet kan gives, så snart der er en positiv PCR-test, og så blokerer det, at virus udvikler sig i kroppen.

Tal fra Statens Serum Institut viste tirsdag 13.000 nye smittetilfælde. I alt er 739.071 - svarende til omkring hver ottende i Danmark - blevet bekræftet smittet med coronavirus under pandemien.

I tirsdagens opgørelse steg antallet af indlagte med 58 til 666. 71 af de indlagte lå på en intensivafdeling, heraf fik 50 hjælp af en respirator til at trække vejret.