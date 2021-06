Færre podere og reducerede åbningstider i fynske testcentre

Derfor er regionen i dialog med flere kommuner om testkapaciteten i de kommende måneder.

- Det er meget vanskeligt at forudse, hvad behovet bliver. Lige nu bliver mange testet på skoler og uddannelser, men det slutter lige om lidt, når skolerne lukker ned. Vi ved ikke, hvad det kommer til at betyde; bliver de testet andre steder, er de vaccineret – vi ved det ikke. Vi ved heller ikke, hvad turisternes behov er for test. Men vi skal nok sørge for at justere løbende, hvis der pludselig kommer høj aktivitet i et område.

- De løbende tilpasninger af reglerne gør også, at vi er nødt til at tilpasse os, siger den præhospitale chef.

Frigiver arbejdskraft

Gitte Jørgensen forklarer, at de primært kommer til at justere op og ned på antallet af podere på de enkelte teststeder.

- Og så kommer vi til at justere på åbningstiderne. Nogle steder har åbent meget sent, men der er kun meget få test om aftenen, så de kommer til at lukke tidligere. Det vil være den primære ændring, vi ser, siger Gitte Jørgensen.