Færre vil læse til sygeplejerske på Fyn: - Vi har ikke en plan B for sundhedsvæsenet

Et velkendt problem

Manglen på sygeplejersker har længe været en af de helt store sundhedspolitiske dagsordener.

Anja Skovgaard Nissen der er kredsnæstforkvinde i Kreds Syddanmark, Dansk Sygeplejeråd, mener, at det seneste års kritik af sygeplejerskernes løn- og ansættelsesvilkår, samt sygeplejerskestrejken sidste år, kan være del af forklaringen.

- Jeg tror, de unge har set, at der ikke er politisk opbakning til at styrke faget. Det vil de unge ikke være en del af. De er optaget af løn og af vilkår. Det er godt, at de unge er opmærksomme på det - og vi voksne kan lære meget af dem, os der er i faget lige nu, siger hun.

Og den holdning er hun ikke ene om.

- Vi har en idé om, at sygeplejerskekonflikten har haft indvirkning på hvor mange unge, der har syntes det var interessant at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, siger Jens Mejer Pedersen, rektor på UCL.

Brug for handling

Ifølge Dansk Sygeplejeråd er manglen på sundhedspersonale den største udfordring i sundhedsvæsenet i dag. Og faldet bekymrer også Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen (S).

- Det er dybt bekymrende. Der er allerede nu problemer med at få besat mange af de ledige stillinger på området, så vi har brug for flere nye studerende, siger Jesper Petersen i en pressemeddelelse.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at sundhedsvæsenet de seneste år har været presset efter en coronapandemi, der stoppede alt. Efterslæbet betyder nu ventetider på langt over ét år flere steder i sundhedssystemet.

Netop derfor håber kredsnæstforkvinden i Dansk Sygeplejeråd, at der snart bliver handlet på problemet.

- Vi er bekymrede for vores fag og vilkår, som de er nu. Problemet er jo også, at vi har ikke en plan B for sundhedsvæsenet, siger Anja Skovgaard Nissen.

På OUH er de også ramt af manglen på sundhedspersonale. Men på Hæmatologisk afdeling har de fundet en løsning.