Færre ville læse til sygeplejerske - men nu er frygten for tomme studiepladser vendt

Tidligere på sommeren så det ud til, at markant færre unge ville læse til sygeplejerske på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Men nu er der langt større udsigt til optimisme og fyldte klasseværelser.



Tirsdag havde skolen nemlig modtaget 720 ansøgninger til de mange ledige studiepladser, hvilket er markant højere end året før, hvor skolen modtog 583 ansøgninger.

Og ja, det vil da pynte på skolens økonomi, fortæller rektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Jens Mejer Pedersen. Det er dog underordnet.

- Det er også godt (for økonomien, red.), men det vigtigste er, at samfundet får de sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, som der er brug for.

Det er nemlig især lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen, som er med til at trække tallene op. De tre uddannelser tegner sig til sammen for en tredjedel af ansøgningerne.



Frygt for tomme klasselokaler vendt

I slutningen af juli så det ellers slemt ud, da uddannelsestallene blev offentliggjort. De viste, at 224 færre unge var blevet optaget på sygeplejerskeuddannelserne i Region Syddanmark end året før. Det svarer til et fald på 26 procent.

- Det var skuffende. Vi gik jo rigtig meget tilbage på langt de fleste af vores uddannelser, fortæller Jens Mejer Pedersen.



Derfor er han glad for at se, at flere har valgt at søge ind på de ledige pladser i år.

- Det har bedret situationen ganske betydeligt. Vi har fået omkring 25 procent flere ansøgninger til ledige pladser på vores uddannelser. Det vil givetvis føre til, at vi kan fylde langt de fleste af vores uddannelseshold op til septemberstart, så det er vi rigtig glade for, siger han.

Stadig plads til flere

På UCL forventer de at kunne starte med fyldte hold både på sygeplejerske-, socialrådgiver- og pædagoguddannelsen til september. Men der er plads til flere.

- Man kan stadigvæk søge. På vores hjemmesiden er de ledige pladser slået op, og der vil være en del af uddannelserne, som måske er fyldt op til september, men hvor der stadig er ledige pladser til vinter, så det er bare at komme, siger Jens Mejer Pedersen.

Han regner med, at de unge, som har søgt ind på de ledige studiepladser, får svar i starten af næste uge.