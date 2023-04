Fagfolk advarer: Manglende investering i droner kan koste flere hundrede arbejdspladser

Danmark risikerer at sakke bagud og miste hundredevis af arbejdspladser.

Det er konklusionen for det opråb, som fire dekaner på Syddansk Universitet og 29 ledere af private virksomheder har udgivet på Berlingske.

Sammen går de til kamp mod regeringens manglende trafikstyring af droner.

Ifølge dem er der ingen strategi for, hvordan dronerne skal integreres i det danske luftrum, hvor de i fremtiden skal flyve side om side med andet lufttrafik.

- Vi snakker nærmest dagligt med virksomheder, der allerede har investeret meget i droneteknologi. Flere af dem siger, at de kan være nødt til at flytte deres operationer til udlandet, fordi de ikke kan opnå det i Danmark, som de har brug for, siger Kjeld Jensen, der er lektor på Syddansk Universitets Dronecenter.

I 2020 fik Naviair, der hører under Transportministeriet, 25 millioner kroner til at sætte skub i udviklingen af en smart og sikker trafikstyring i det danske luftrum.

Den bevilling er ikke blevet forlænget.

Et nedadgående Danmark

Danmark har investeret massivt i droneteknologien indenfor den senere årerække.

I 2016 fremlagde den daværende regering en national dronestrategi, og i 2017 fik man et nationalt testcenter for droner i Odense.

Men nu frygter de fire dekaner og 29 private ledere, at Danmark i fremtiden kommer til at kigge misundeligt mod Norge, Schweiz og Tyskland, der allerede nu er i gang med at levere dronetrafikstyring.

- Det er jo et kæmpe problem, fordi det sætter os tilbage i forhold til andre lande, som vi rigtig gerne vil sammenligne os med. Men lige nu er der ikke nogen trafikstyringsplan, og der er heller ikke nogle, der arbejder på det, siger Kjeld Jensen.

- Så jo længere tid der går, jo længere bagud kommer vi.

I kronikken på Berlingske skriver de:

- Forestil dig, at den danske stat pludselig holdt op med at anlægge veje, stoppede med at tegne striber og hajtænder, parkerede asfaltmaskinen i en garage og slukkede for lyskrydsene. Det lyder skørt ikke?

- Ikke desto mindre er det nogenlunde sådan, situationen for den kommercielle dronetrafik i Danmark ser ud lige nu.