Fair og balanceret valgkamp? Se, hvilke partier og politikere der er mest og mindst brugt på TV 2 Fyn

Det er det fynske firma MediaCatch, der har udviklet teknologien bag live-opdateringen. Ved hjælp af kunstig intelligens, blandt andet ansigtsgenkendelsesprogrammer, overvåges og registreres alle tekster, fotos og levende billeder hele tiden.

- Det er spændende, at TV 2 Fyn nu er så transparente. Det vil sætte en ny standard i mediebranchen, hvor der er tradition for, at data som disse holdes internt, siger Lars Damgaard Nielsen, der er administrerende direktør og medstifter af MediaCatch.

MediaCatch er en hastigt voksende medietech-virksomhed, der i 2019 sprang ud af Syddansk Universitet og blev stiftet af blandt andre Lars Damgaard Nielsen og Filip Walberg.

I dag har MediaCatch kontorer i både Odense og i København. Blandt kunderne er blandt andre Danmarks Radio, TV 2 og en række TV 2-regioner, herunder TV 2 Fyn.

- MediaCatch-opdateringen af TV 2 Fyns dækning er ikke en facitliste for vores dækning. Men vi bruger det i forbindelse med redaktionsmøder og evalueringer, som et redskab, der kan støtte os i vores udvælgelse af historier, valg af kilder og som et korrektiv til, at vores samlede valgkampsdækning. Redaktører og reportere skal stadig tage selv foretage deres journalistiske valg, men live-opdateringen giver et bedre grundlag at gøre det på, siger TV 2 Fyns digitale redaktionschef Hans Christian Kromann.



Offentliggørelsen af vores valgdækning er ikke det eneste, TV 2 Fyn har kastet sig over i denne valgkamp. Som noget nyt er vi også kommet på TikTok.