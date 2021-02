Familie, petanque og natklubber: Her er hvad fynboerne glæder sig til, når landet genåbner

En tur på restaurant er ikke en mulighed. Natklubber og værtshuse er også lukket ned, og det er forbudt at samles mere end fem personer.

Coronaen og de medfølgende restriktioner for at undgå smittespredning har ændret vores liv og hverdag markant.

Det betyder meget for mig, fordi jeg har mistet min mand for nylig, og jeg trænger til at få en anden hverdag. Randi Pedersen, Kappendrup

Men vi går forhåbentlig mod lysere tider. Vaccinationen af danskerne er i fuld gang, og mandag kom eksperter og sundhedsmyndigheder med deres anbefalinger til en gradvis genåbning af samfundet.

Derfor har vi spurgt en række fynboer om det samme spørgsmål.

"Hvad glæder du dig allermest til, når landet åbner helt igen?”

Og selvom fynboerne glæder sig til mange forskellige ting, så kredser alle svarene om det samme emne. Socialt samvær.

Randi Pedersen fra Kappendrup ser for eksempel meget frem til at kunne mødes med folk i petanqueklubben igen.

- Det betyder meget for mig, fordi jeg har mistet min mand for nylig, og jeg trænger til at få en anden hverdag. Så det betyder meget, at kunne komme igang med det sociale igen, siger hun.

Læs også Det ved vi nu: Sådan tegner genåbningsplan sig for Fyn

Hos familien Storm glæder Pernille Storm sig til, at hendes søn Tristan, der går i femte klasse, igen kan komme i skole. Og han er enig.

- Det er lang tid siden, jeg har set min klasse, og jeg begynder at savne dem lidt, fortæller Tristan Storm.

"Bare være sammen med nogen gutter"

Netop skolen er også hvad Solmay Johannesen, der går på Nyborg Gymnasium, savner.

- Jeg glæder mig til at komme i skole igen og have det sociale samvær og venner, siger Solmay Johannesen.

Nattelivet nævner hun også. Og det er uden tvivl også, hvad Benjamin Kielsgaard fra Marslev savner.

- Jeg glæder mig supermeget til, natklubberne åbner igen. Det bliver pissefedt. Det er bare og være sammen med nogle gutter igen og møde en hel masse nye folk, fortæller han.

Læs også Tirsdagens coronatal: Stor stigning i to fynske kommuner

Da vi interviewer Ingrid Larsen fra Langeskov, tager hun brillerne af. For mundbindet gør, at de dugger, og hun glæder sig ikke overraskende til at slippe af med det. Men det er nu alligevel udsigten til at kunne være mere sammen med familien, der gør størt indtryk.

- Jeg glæder mig til, vi kan se familien igen. Vores børn, børnebørn og søskende. Vi har ikke set særlig meget til nogen, siger Ingrid Larsen.

Regeringen vil præsentere hvilke restriktioner der forlænges og hvilke der lempes onsdag.