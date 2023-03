Familiefar mister sit job for at marchere gennem landet for klimaet

Gå fra Aarhus til København på én måned - for klimaets skyld.

Det er Mikkel Olesens ambition i marts-måned for at vise sin utilfredshed over klimapolitikken herhjemme.

- Målet er at danne en fælles opmarch på vej mod København, tilføjer han.



Søndag nåede den 42-årige østjyde til Fyn - fem dage efter han trådte i vandreskoene i Aarhus og gik afsted.

Hjemme efterlader Mikkel Olesen både sit arbejde og ikke mindst sine børn i forsøget på at skabe opmærksomhed på klimafronten og dermed kunne sikre børnenes fremtidsmuligheder - og risikerer sine egne.

- Jeg skrev til mit arbejde onsdag, at jeg ikke kunne komme på arbejde, fordi jeg skulle på klimamarch. Nu er jeg blevet bortvist derfra. Det har haft sine konsekvenser, og det kan mærkes, siger han.



Til dagligt var Mikkel Olesen bæredygtighedsrådgiver i et arkitektfirma, og han vil ikke anbefale andre at gøre som det samme.

- De skal passe deres arbejde og være hos deres børn. Nu tager jeg én for holdet, for jeg tror, vi alle kan rykke lidt i forhold klimaet, hvor det godt kan mærkes.

Dialogen skal starte ved middagsbordet

- Klimaministerens tilbagemelding på Klimarådets kritik af klimapolitikken var dråben for mig. Han kan "mærke i sit hjerte, at det nok skal gå". Den følelsesmæssige tilbagemelding kan vi simpelthen ikke bruge til noget, Mikkel Olesen.

Regeringen med klimaminister Lars Aagaard (M) i spidsen modtog i februar kritik af Klimarådet for regeringens klimapolitik blandt andet for ikke at leve op til EU's klimamål. Det skriver DR.

- Vi står i 2023, og vi har vidst det i årtier. Vi er nødt til at starte en dialog ved middagsbordene derhjemme, så vi får talt på tværs af generationer om, hvad vi kan gøre for klimaet, siger Mikkel Olesen.