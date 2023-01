Familien Folke Olsen trodser inflationen: - Det bliver ikke skiferien, der ryger

I følge Danmarks Skiforbund er skiklubbernes årlige ture populære - også i år, hvor turene i uge syv og otte stort set er udsolgt.

Skiene skal altså spændes på, på trods af presset på privatøkonomien. Men i Odense Skiklub kan man godt mærke et niveau af tilbageholdenhed, siger klubbens tidligere formand Erling Ecklon.

- Generelt er der en vis tilbageholdenhed, men det kan måske også hænge lidt sammen med, at vinteren i hvert fald indtil nu har været frygtelig dårlig i Alperne. I år er det Norge, som har fået sneen.

Erling Ecklon fortæller, at det i denne sæson har været sværere at få afsat pladserne på klubbens ture.

- Vi har blandt andet en tur i marts til Hafjell i Norge. Den hang lidt i en tynd tråd, men nu er der gang i den, siger eks-formanden.

Han tilskriver det, at skifolket er afventende. De følger med på internettet, hvor der er gode muligheder for at finde vejrkort og webkameraer på destinationerne.

- Men der er altså også prisstigninger, man kan mærke. Det er ikke bare sådan fem procent fra år til år. Det er nogle ordentlige hak på både ti og 15 procent, siger Erling Ecklon og tilføjer, at alene liftkortene i Alperne er blevet "vanvittig dyre".