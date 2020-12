Farligt fyrværkeri tilbagekaldes

Sikkerhedsstyrelsen sendte dagen før nytårsaftensdag to advarsler ud om fyrværkeri, der betegnes som farligt, og som tilbagekaldes.

Den ene type er et raketsortiment, der indeholder 5 raketter af typen Magic Spider 4.

Det er importøren selv, der tilbagekalder raketsortimentet, da der er risiko for, at de sprænger i for lav en højde.

Det er denne form for raket, der tilbagekaldes.

Det er gældende for de raketter, der har varenummer 42.0511 og batch-nummer BATCH 20-11069-20-11072. Der er ikke fundet fejl på andre raketter. Se flere billeder af raketterne her.

Fyrværkeri direktør vil forbyde salg af raketter

En anden type fyrværkeri tilbagekaldes også. Den anden typer er et sammensat batteri. Her er der risiko for, at batteriet bryder ud i brand efter affyring, som kan være farligt. Batteritypen hedder AFAC Aalborg Festbatteri - ALB300. Læs mere om batteriet her.

Thomas Brix Pedersen, der er direktør for Aalborg Fyrværkeri, har selv foreslået at raketter fjernes fra sortimentet helt, så det ikke er muligt for private at købe raketter. Det skriver DR.

Det skyldes, at raketter står for hovedparten af alle ulykker i forbindelse med fyrværkeri.

- Særligt inde i byerne kan det gå galt, fordi man ikke kan finde et sted at sætte raketten forsvarligt, siger han til DR.