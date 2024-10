Fatbike-forhandler: Børn kører på ulovlige elcykler

De såkaldte fatbikes er på kort tid blevet utroligt populære. Særligt unge drenge er blevet glade for den nye type elcykel - og mange ender med at købe en ulovlig.

- Vi ser jo folk på kun 14-15 år, der kommer ind med versioner af de her cykler, som er ulovlige, fortæller butiksassistent i Design Cykler Rasmus Bay Pedersen.

En lovlig elcykel - uanset bredden af dækkene - må få hjælp af en motor, indtil farten når 25 kilometer i timen. Derefter skal motoren slå fra.

Det er dog ifølge både cykelhandleren og Fyns Politi ikke altid nemt at vide, hvad man skal være opmærksom på, hvis man køber sin nye fatbike på nettet fremfor hos en fysisk cykelhandler.

- Reglerne for elcykler af denne slags kan være svære for borgerne at finde ud af. Det kræver, at de (cyklerne, red.) har den rette typegodkendelse, hvilket mange måske overser, siger kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi Mads Boel.

Af samme grund håber Rasmus Bay Pedersen, at man vil opsøge professionel vejledning, hvis man ønsker en ny elcykel.