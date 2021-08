FCN dukker OB med to i underholdende superligakamp

Der var godt med målchancer og underholdning, da FC Nordsjælland mandag aften tog en hjemmesejr på 3-1 over OB.

De to hold havde en halvleg hver. FCN sad på de første 45 minutter og burde havde været mere foran end blot 1-0 ved pausen.

I anden halvleg fik OB sat en langt bedre præstation sammen og tog kontrollen efter en tidlig udligning. Men trods gode OB-takter scorede FCN's Andreas Schjelderup og Simon Adingra til 2-1 og 3-1 i slutfasen og sikrede dermed sejren.

Efter fire runder har FCN nu syv point på fjerdepladsen i Superligaen, mens OB har fire point på ottendepladsen.

FCN bragte sig foran 1-0 efter kun to minutter ved den højre wingback Oliver Villadsen, som udnyttede skidt opdækning i OB-forsvaret til at komme først på et fladt indlæg og banke bolden i mål.

FCN bedst i første halveg

Det var ikke sjovt at være OB'er i store dele af første halvleg.

FCN's stærke individualister spillede med hurtig boldomgang rundt om OB, der slet ikke sad tæt nok på sine modstandere. FCN's spil gik ofte gennem midten og ud på kanterne, hvorfra værterne sendte farlige indlæg ind foran mål.

Her misbrugte FCN's Ibrahim Sadiq efter 12 minutter, da han sparkede på stolpen foran et ellers frit mål, mens Lasso Coulibaly slet ikke fik ram på bolden i en helt fri position efter en halv times spil.

OB noterede sig i en sløj fynsk første halvleg ikke for et eneste skud på mål, da de få optræk til chancer blev stoppet af FCN, før det blev farligt.