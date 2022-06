Fejl hos fagforening: Sendte medlems nye navn til voldelig ekskæreste

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af 3F Østfyn, efter at fagforeningen har brudt persondatasikkerheden.

Bruddet skete efter, at et 3F-medlem var fraflyttet en voldelig samlever og havde skiftet navn og fået hemmelig adresse. Medlemmet kontaktede herefter 3F Østfyn for at få ændret sit navn og adresse i deres system, men ved en menneskelig fejl blev adressen ikke ændret.

3F Østfyn sendte derfor et fagblad med medlemmets nye navn til den gamle adresse, hvor den voldelige samlever fortsat bor.

Formanden for 3F Østfyn, Tonny Fejerskov, er ærgerlig over hændelsen.

- Hver gang, der er mennesker involveret i en manuel proces, kan der ske fejl. Det er selvfølgelig en meget beklagelig fejl og en trist situation, siger han.

Fejlen er opstået, fordi adressen ikke er blevet manuelt ændret i 3F Østfyns system, som den burde. Når en person får beskyttet adresse i CPR-registret, bliver adresseoplysninger ikke længere opdateret automatisk, og 3F skal derfor manuelt ændre oplysningerne for medlemmet.

Gjort opmærksom af medlemmet

3F Østfyn blev opmærksomme på fejlen, fordi medlemmet ringede ind og gjorde dem bekendt med den.

- Det pågældende medlem gjorde os opmærksom på fejlen, og så anmeldte vi det til datatilsynet, som man skal, siger Tonny Fejerskov.

Datatilsynets kritik af 3F Østfyn går især på, at fagforeningens system gav mulighed for, at forkerte oplysninger fortsat kunne blive brugt, og at 3F Østfyn ikke har gjort nok for at sikre, at gamle informationer ændres eller slettes.

Hos 3F Østfyn vil man nu ændre sin arbejdsmåde for at undgå lignende fejl.

- Da vi blev opmærksomme på bruddet, ændrede vi arbejdsgang med det samme. Vi har nu fået lavet en fast procedure for, hvad man gør, når et medlem med beskyttet adresse ændrer navn eller adresse, siger formanden for 3F Østfyn, Tonny Fejerskov.

Tonny Fejerskov oplyser, at 3F-medlemmet har ikke været udsat for vold eller andre hændelser på baggrund af 3F Østfyns fejl.