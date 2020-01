Fejl på Storebæltsbroen rettet

En fejl på betalingsanlægget på Storebæltsbroen har den seneste tid resulteret i, at nogle bilister, især i mindre biler, er blevet opkrævet for mange penge for at køre over broen.

Fejlen er nu rettet, oplyser Sund & Bælt, der driver Storebæltsforbindelsen.

- Vi beklager meget fejlen og de gener, den har medført for vores kunder. Fejlen er nu fundet og løst, siger driftsleder på betalingsanlægget Palle Nygaard.

Biler under tre meter betalte for meget

Det er implementeringen af et nyt system, der ifølge Sund & Bælt har givet nogle børnesygdomme. Små biler under tre meter, der kan køre billigere over Storebæltsbroen, blev opkrævet samme beløb som almindelige personbiler.

- I betalingsanlægget er det marginaler, der afgør, om en bil klassificeres som en lille bil under tre meter eller som en almindelig personbil, forklarer Palle Nygaard.

Formålet med at opgradere betalingsanlægget er at sikre, at Storebæltsbroen også i fremtiden kan håndtere en stigende mængde trafik.

Kommer hurtigere igennem

Fra mandag den 13. januar kan trafikanter, der betaler med nummerpladen, komme hurtigere over broen.

- Tidligere har paybyplate-kunder været nødt til at anvende de blå kortbaner. Det behøver de ikke længere. Den nye teknologi i betalingsanlægget betyder, at de mere end 400.000 kunder med paybyplate fra på mandag kan komme hurtigere over broen gennem de grønne ekspresbaner ligesom dem, der betaler med brobizz, fortæller Palle Nygaard.

76 procent af kunderne på Storebæltsbroen bruger automatisk betaling som brobizz eller paybyplate.