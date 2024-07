Indbrud på Fyn er faldet med cirka 60 procent siden 2018. Og antallet af indbrud fra sidste år til i år er også faldet.

Alligevel kan det være en god ide at sikre sit hjem godt her i sommermånederne. Indbrud kommer i bølger, og i følge Fyns Politi skal man forvente, at der sker en stigning i antallet af indbrud i sommermånederne, hvor folk er væk i længere tid på ferie.

Derfor har Fyns Politi nogle gode råd til, hvordan du sikrer dit hjem fra indbrud i sommerferien.