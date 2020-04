Fem tricks fra træneren: Sådan holder du dine boldfærdigheder vedlige under Corona

Efter halvanden måned i delvis isolation og en uges konstant solskin kan det godt gibbe i benene efter at få lov at komme ud og sparke til en bold og få gang i kroppen igen.

Men det er næsten umuligt at spille håndbold eller fodbold, som man plejer, hvis man samtidig skal gøre et ambitiøst forsøg på at overholde kravene fra Sundhedsstyrelsen.

En Fynbo får svar Hvis unge vil mødes og kaste bold, kan bolden så være med til at sprede virus? Hvis ikke - hvor mange kan de være, og hvor meget afstand mellem? Nikolaj Thomsen

Så hvad gør man egentlig, spørger Nikolaj Thomsen TV 2/Fyn, hvis man vil spille bold med vennerne, uden at gøre hinanden syge? Vi har taget fat i Jesper Eriksen, Børneudviklingsansvarlig i Odense Boldklub, for at få inspiration til at holde sig i bold-form samtidig med, at man tager sine forbehold.

Prøv at droppe bolden

Det første, som er vigtigt at få med, er, at du faktisk ikke behøver en bold for at holde dine fodboldskills eller håndboldskills vedlige. Uden bolden, er du i hvert fald på den sikre side i forhold til at undgå at smitte dine kammerater eller selv at blive smittet.

- Uanset hvilken boldsport, man dyrker, så er der mange øvelser, man kan lave uden en bold, hvor man samtidig øver koordination og vedligeholder sin gode form. Meget boldsport handler også om motorik, og den kan man sagtens øve ved hjælp af øvelser hjemme i haven, siger Jesper Eriksen.

Læs også Forsamlingsforbud: Politi uddeler store bøder til fodboldtilskuere

Er man imidlertid desperat for at komme til at drible med en bold igen, er det en klar fordel at have sin egen bold, fordi det godt kan være risikabelt i forhold til smittefare at berøre den samme bold flere personer i træk.

- Hvis du har din egen bold, er du sikker. Man kan lave masser af øvelser med en bold, selvom man spiller alene. Det handler bare om at være kreativ, mener Jesper Eriksen.

Kreative rekvisitter

På grund af Corona-situationen skiftes trænerne i Odense Boldklub for tiden til at lægge videoer op på deres hjemmeside og facebookside, så medlemmerne i klubben kan holde motivationen og formen vedlige derhjemme.

Læs også Den ultimative guide til at overleve hjemme: Læn dig tilbage, og tænd for Netflix

Derfor har de også god erfaring med, hvad der virker og ikke virker i forhold til hjemmetræning. Først og fremmest handler det om at være kreativ, når man ikke har et helt hold kammerater at træne med, mener Jesper Eriksen.

- Hvis du har kegler eller en koordinationsstige derhjemme, er det rigtig godt at træne med. Men hvis det ikke er tilfældet, kan du måske bruge snore eller træstubber til det samme formål og på den måde få nogle nyttige hjælperedskaber.

Læs også Onsdag: Tørt og fuld blus på solen

Man kan øge motivationen ved for eksempel at træne med en kammerat over skærmen eller med to meters afstand i virkeligheden - for det er vigtigt at holde sig i gang i disse tider, forklarer Jesper Eriksen.

- Man risikerer hurtigt at ligge for lang tid stille og glemme at vedligeholde sin fysik i disse tider, fordi man går derhjemme. Det er vigtigt at få pudset balancen og formen af, så er man heller ikke helt bagud, når sæsonen starter op igen, siger han og tilføjer:

- Der er ingen undskyldning for ikke at tage en god omgang havetræning, når vejret er, som det er for tiden.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo.

Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag på Fyn under corona-udbruddet. I denne uge sætter vi fokus på åbning af dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. Du kan spørge her eller via dette link.