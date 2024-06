Mangler du en billet til årets udsolgte festivaler, så skal du tænke dig godt om, inden du køber den, skriver Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

For svindel med festivalbilletter er gået ind i sin højsæson, lyder det. Derfor opfordrer styrelsen til, at du er kritisk, når du handler billetter online. I den anledning deler de fire tips til at begrænse risikoen for at blive svindlet.