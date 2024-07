Årets studenter har fået huen på, og så skal der køres i lastbil.



Det gælder også 3. a fra Mulernes Legatskole i Odense, der som alle andre fester igennem i vognen for fuld musik, men de kører til den næste destination, hvor flere forfriskninger venter.

Og selvom huerne er kommet på hovederne for flere dage siden, er glæden over at været blevet student stadig sprit ny.

Se de festlige billeder fra en af dagens studenterkørsler i videoen herover.