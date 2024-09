Fik du tanket? Nu stiger prisen igen

Fredag var der de laveste benzinpriser siden jul, men lørdag er de steget igen - denne gang med 20 øre for en liter.

Det viser de såkaldte listepriser, der fastsættes hver dag på baggrund af det internationale oliemarked.



Det er første gang i en måned, at prisen på benzin stiger. De seneste to måneder er priserne ellers faldet med halvanden krone per liter.

Pumpepriserne ligger på de fleste fynske tankstationer på 13 kroner og 29 øre, men prisen varierer både i løbet af dagen og fra station til station.