Fik nej fra banken: Nu har ægtepar åbnet bagerforretning på Langeland

Lige siden Thomas og Kristiane Holst Riess i Paris blev enige om, at det skulle være de to, har de haft en fælles drøm. De ville på have en forretning og et arbejdsliv sammen.

- At det ligefrem blev Sydlangeland, havde vi ikke set på det tidspunkt. Det havde nok været mere en københavnerforretning som udgangspunkt, siger Thomas Holst Riess.

Ikke desto mindre endte det med, at parret fra København i sommeren 2020 besluttede sig for at købe Humble Bageri.

- Vi blev forelsket i det her, og bageriet var helt fantastisk. Så vi tænkte, "det gør vi," siger Kristiane Holst Riess.

Nej fra banken

Så let blev det dog ikke for Thomas og Kristiane Holst Riess, hvis bank efter måneder med usikkerhed og søvnløse nætter til sidst gav dem endeligt afslag på at låne penge til bageriet. Det til trods for, at parret havde masser af friværdi i deres andelsbolig hjemme i hovedstaden.

- Mente man simpelthen ikke, det var okay, at man brugte den her friværdi til at lægge som udbetaling til bageriet, siger Thomas Holst Riess.

Han har en fornemmelse af, at postnummeret var årsag til bankens afslag.

- At man kan lave sådan en forskel på, om der står 2500 Valby eller 5932 Humble, giver for mig ingen mening overhovedet, siger Thomas Holst Riess.

Lignende eksempler kender borgmester i Langeland Kommune, Tonni Hansen (SF) alt til. Han ærgrer sig over, at vanskelige lånemuligheder kan sætte en kæp i hjulet for kommunens iværksættere.

- Ligesom i Humble er der andre, der gerne vil starte virksomhed eller udvide deres virksomhed, som selv med en sund virksomhed og økonomi bliver bremset, fordi de ikke kan få lån, siger borgmesteren.

Har klaret sig selv

For Thomas og Kristiane Holst Riess blev løsningen på problemerne med banken at klare tingene selv.

- Nu var vi så heldige, at vi gennem tiden har opbygget en del værdier privat. Så måtte vi ligesom trække på dem og finansiere det den vej igennem, siger Thomas Holst Riess.

På den måde kunne de alligevel realisere deres drøm, og torsdag morgen kunne de endelig åbne deres fælles bagerforretning.

- Vi synes, vi er ved godt mod, siger Thomas Holst Riess.